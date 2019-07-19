Футбол

Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и ГризманнаSports.ru 16:12

Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико». «Барселона» заплатила за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта.
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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