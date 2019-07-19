Футбол
Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и ГризманнаSports.ru 16:12
Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико». «Барселона» заплатила за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелен пригласить Дибалу
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Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
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Обновлено в 11:46
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Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Футбол
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Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Игры
Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games
Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
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Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Политика
Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено в 11:16
Политика
Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»
Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 15:18
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
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Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Бой советского и американского танков в Польше сняли на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен учебный танковый бой между Abrams и Т-72М, точнее, его лицензионной копии PT-91 Twardy.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено в 16:53
Политика
Киев ввел спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России
С 1 августа этого года спецпошлина на дизтопливо составит 3,75 процента, а на сжиженный газ — 1,75 процента.
Обновлено вчера в 10:20
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42