Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции футболистовProstoProSport 16:15

Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, мы не получали никаких уведомлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что федерация полностью поддерживает акцию солидарности, проведенную грузинскими командами за последнюю неделю.

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