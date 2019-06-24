Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции футболистовProstoProSport 16:15

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси. На майках была надпись: «Мы помним, что 20 процентов территории Грузии оккупированы».
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Давид Муджири
Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, мы не получали никаких уведомлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что федерация полностью поддерживает акцию солидарности, проведенную грузинскими командами за последнюю неделю.
— Давид Муджири, грузинский футболистРИА Новости 10:35

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