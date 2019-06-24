Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроковЧемпионат 15:23

с чего всё началось

Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, мы не получали никаких уведомлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что федерация полностью поддерживает акцию солидарности, проведенную грузинскими командами за последнюю неделю.

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси. На майках была надпись: «Мы помним, что 20 процентов территории Грузии оккупированы».

Общество 6 нелепых ошибок, которые вы допускаете при хранении продуктов Специально для «Летидора» Мария Малышева, эксперт сервиса экспресс-доставки продуктов Instamart, назвала топ самых распространенных ошибок, которые мы допускаем при хранении продуктов.

Общество В Литве могут стать популярными общежития, заявили эксперты Специалисты по недвижимости утверждают, что общежития могут вновь стать популярными в Литве, сообщает LRT.

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Политика Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в твиттере заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

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Космос Корабль «Союз МС-11» с экипажем на борту отстыковался от МКС Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа на борту, которые являются участниками длительной экспедиции 58/59, в частности космонавтом Роскосмоса Олег Кононенко и астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство), отстыковался от МКС и держит курс на Землю, сообщает ТАСС.

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