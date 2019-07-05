Футбол
Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об уходе ТитеЧемпионат 00:20
Главный тренер сборной Бразилии Тите не покинет пост главного тренера команды после Кубка Америки — 2019, как ранее сообщил ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста. Об этом заявила пресс-служба Федерации футбола Бразилии на официальном сайте.
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