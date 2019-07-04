Футбол

Аргентина запросила аудио переговоров судей в матче с БразилиейSoccer.ru 04:02

Федерация футбола Аргентины после матча с Бразилией в 1/2 финала Кубка Америки (0:2) сделала запрос в КОНМЕБОЛ с целью получения аудиопереговоров главного арбитра встречи Родди Самбрано со своим видеоассистентом. Аргентинцы считают, что Самбрано в двух моментах встречи должен был использовать VAR.
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Федерация футбола Аргентины запросила аудио переговоров судей в игре с Бразилией

Чемпионат05:30

Аргентина запросила аудио переговоров судей в матче с Бразилией

Soccer.ru04:02

Ассоциация футбола Аргентины сделала запрос переговоров арбитра матча против Бразилии с видеоассистентом

Спорт-Экспрессвчера в 19:35

Судью матча Бразилия — Аргентина заподозрили в предвзятости. Он игнорировал советы видеоассистента

Sport24.ruвчера в 18:26

Судью матча Бразилия — Аргентина заподозрили в предвзятости

Газета.Ruвчера в 19:12

Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиозаписи переговоров судьи с ассистентом во время матча с Бразилией

Бомбардир.рувчера в 18:46

Ассоциация футбола Аргентины запросила аудио переговоров арбитра матча против Бразилии с видеоассистентом

Sports.ruвчера в 17:54
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