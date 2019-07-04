Футбол
Аргентина запросила аудио переговоров судей в матче с БразилиейSoccer.ru 04:02
Федерация футбола Аргентины после матча с Бразилией в 1/2 финала Кубка Америки (0:2) сделала запрос в КОНМЕБОЛ с целью получения аудиопереговоров главного арбитра встречи Родди Самбрано со своим видеоассистентом. Аргентинцы считают, что Самбрано в двух моментах встречи должен был использовать VAR.
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Ассоциация футбола Аргентины сделала запрос переговоров арбитра матча против Бразилии с видеоассистентом
Спорт-Экспрессвчера в 19:35
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