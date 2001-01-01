Фавре: «Нам просто не удалось забить»Евро-футбол.ру 18:04

Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавре поделился мнением о матче с "Тоттенхэмом". Немецкий клуб уступил в родных стенах и выбыл из турнира.

Фавре: «Нам просто не удалось забить»

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