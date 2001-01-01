"Бавария" много владела мячом, даже слишком, но мы в свою очередь действовали компактно и хорошо играли в обороне. Наша команда вновь показала, насколько хороша при игре на контратаках, но при этом мы допускали слишком много брака.

Фавре: «Мы вновь показали, насколько хороши при игре на контратаках»

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