Фавр останется в «Боруссии» вне зависимости от итогов сезонаМатч ТВ 00:52

По информации Bild, спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк намерен сохранить Люсьена Фавра на позиции главного тренера команды на сезон-2019/20 вне зависимости от результатов сезона-2018/19.

Фавр останется в «Боруссии» вне зависимости от итогов сезона

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