Футбол

Фавр останется в «Боруссии» вне зависимости от итогов сезонаМатч ТВ 00:52

По информации Bild, спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк намерен сохранить Люсьена Фавра на позиции главного тренера команды на сезон-2019/20 вне зависимости от результатов сезона-2018/19.
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Люсьен Фавр не покинет дортмундскую «Боруссию»

ProstoProSport01:50

Фавр останется в «Боруссии» вне зависимости от итогов сезона

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«Боруссия» не уволит Фавра даже в случае поражения в чемпионской гонке

Sport24.ru00:31

Фавр останется в «Боруссии» вне зависимости от итогов сезона

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Стало известно будущее тренера «Боруссии» в клубе

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«Боруссия» не собирается увольнять Фавра

Спорт-Экспрессвчера в 23:56

Фавр останется тренером «Боруссии» Д независимо от судьбы чемпионства

Чемпионатвчера в 23:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
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Коломойский: с крупным бизнесом не общаются как с колхозом

С крупным бизнесом не общаются как с колхозом.
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В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
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Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
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В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
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В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
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Британские ученые начали производство белка для создания продуктов

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Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
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Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Кино

Финал «Мстителей» соберет $2 млрд к концу второй недели проката

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Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

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Энергетика

Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию

«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
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В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Политика

Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта

Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
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В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

Обновлено вчера в 07:41
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Воду на Землю доставили астероиды

Обновлено в 02:44
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Технологии

В Вашингтоне разрешили доставку грузов с помощью роботов

Вскоре на тротуарах и пешеходных переходах штата Вашингтон появятся роботы для доставки грузов.
Обновлено в 02:01
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Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

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Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет

События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
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Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена

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Люсьен Фавр
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист и тренер, выступал на позиции полузащитника. В настоящее время - главный тренер дортмундской «Боруссии».
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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