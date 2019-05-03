Футбол
Фавр останется в «Боруссии» вне зависимости от итогов сезонаМатч ТВ 00:52
По информации Bild, спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк намерен сохранить Люсьена Фавра на позиции главного тренера команды на сезон-2019/20 вне зависимости от результатов сезона-2018/19.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Наука
В Якутии нашли останки древних соперников крокодилов
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Спасатели потушили пожар на складе в Петербурге
Пожар в помещениях склада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по городу.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убили
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подверг критике итальянские клубы за требование немедленного результата, приведя в пример «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хоттспур».
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Популярный внедорожник Duster прокачали тюнеры из фирмы Delta 4x4
Дополнительные лампы оценили на сумму от 264 до 500 евро, а светодиодные — от 300 до 949 евро.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в аварию
Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
О деградации экономики Украины рассказали в Киеве
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии.
Обновлено в 01:28
Политика
В России могут запретить магазины в жилых домах
Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено вчера в 04:29
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Марио Балотелли: «Если бы не было Месси, Роналду был бы лучшим в мире»
Если бы не было Месси, Роналду был бы лучшим в мире. В матче с "Атлетико" Роналду трижды коснулся мяча и забил три мяча.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Игры
Город в Челябинской области превратили в легендарную игру GTA
Серию видеоигр GTA поневоле знают даже те, кто никогда не садился играть.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Яблоневую аллею высадили в Ишиме
Обновлено в 00:21
Политика
Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта
Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Общество
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Обновлено вчера в 06:46
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В Белом доме заявили о правовых неточностях в докладе Мюллера
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Качественная российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию
Напомним, что проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию, начались в середине апреля.
Обновлено вчера в 08:52