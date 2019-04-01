Футбол

Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»ProstoProSport 16:00

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
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Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

Sportbox.RU14:09

Фавр: окончена ли борьба за победу в Бундеслиге? Да, определённо

Чемпионат15:50

Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

Матч ТВ14:09

Тренер дортмундской «Боруссии» Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена

RT на русском16:01

Фавр: «Борьба за титул для „Боруссии“ завершена»

Soccer.ru13:05

Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»

Бомбардир.ру15:02

Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»

Еженедельник Футбол13:04
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
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Обновлено вчера в 11:38
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После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено в 01:28
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Главный тренер «Ахмата» Рахимов пожелал «Динамо» не вылететь из РПЛ

Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов пожелал московскому "Динамо" сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
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Происшествия

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
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Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:41
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Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Религия

Благодатный огонь вновь победил тьму

Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.
Обновлено в 15:52
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Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Авто

Где в России чаще всего покупают новые автомобили

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Гендиректор Black Star опроверг уход Мота

Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
Обновлено в 14:30
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
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Общество

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
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Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза

Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

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Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
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Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 12:21
Происшествия

В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена

В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.
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Представитель МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы после ДТП

Ранее Соколова написала на странице в Instagram, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".
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Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

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Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

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Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
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Швейцарский футболист
Швейцарский футболист и тренер, выступал на позиции полузащитника. В настоящее время - главный тренер дортмундской «Боруссии».
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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