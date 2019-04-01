Футбол
Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»ProstoProSport 16:00
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой
Обновлено вчера в 11:38
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено в 01:28
Футбол
Главный тренер «Ахмата» Рахимов пожелал «Динамо» не вылететь из РПЛ
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов пожелал московскому "Динамо" сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек
Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:41
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Религия
Благодатный огонь вновь победил тьму
Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.
Обновлено в 15:52
Теннис
Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне
Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Авто
Где в России чаще всего покупают новые автомобили
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star опроверг уход Мота
Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
Обновлено в 14:30
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза
Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь
Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена
В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Представитель МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы после ДТП
Ранее Соколова написала на странице в Instagram, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05