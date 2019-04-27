Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»ProstoProSport 16:00

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.

Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»

Музыка После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

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