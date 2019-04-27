Футбол

Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»ProstoProSport 16:00

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
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Фавр: «Борьба за титул для „Боруссии“ завершена»

Soccer.ru13:05

Тренер «Боруссии» Д Фавр: «Судейство в игре с „Шальке“ — скандал и позор»

Sport24.ru15:05

Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

Матч ТВ14:09

Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

Sportbox.RU14:09

Фавр — о пенальти в пользу «Шальке»: они хотят, чтобы игроки отрезали себе руки?

Чемпионат16:11

Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»

Бомбардир.ру15:02

Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»

Еженедельник Футбол13:04
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

Обновлено в 17:16
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено в 01:28
Общество

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Честные записки британской медсестры

Обновлено в 17:02
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

Технику для парада Победы покажут в Петербурге

По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелове в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Гаджеты

Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi

Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Авто

На чем ездил Иосиф Кобзон

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Здоровье

Медведев поручил сократить время ожидания в больницах

Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий.
Обновлено в 11:45
Наука

Обнаружен самый древний след человека

Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.
Обновлено в 18:52
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

Обновлено в 18:54
Происшествия

Пожар произошел в колонии для рецидивистов в Костроме

Обновлено в 13:59
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Кино

Музей Победы покажет документальный фильм о трагедии в одесском Доме профсоюзов

Голоса людей режиссер фильма Вильгельм Домкке-Шульц собрал на мемориальном митинге возле Дома профсоюзов в 2018 году, где лично общался с близкими погибших и очевидцами пожара.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 27 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 15:10
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
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Люсьен Фавр
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист и тренер, выступал на позиции полузащитника. В настоящее время - главный тренер дортмундской «Боруссии».
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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