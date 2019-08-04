Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Робби Фаулер предположил, кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2019/20. Действующим победителем турнира является "Ливерпуль".

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Фаулер считает, что «Атлетико» может выиграть Лигу чемпионов

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