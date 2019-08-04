Футбол

Фаулер считает, что «Атлетико» может выиграть Лигу чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 22:20

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Робби Фаулер предположил, кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2019/20. Действующим победителем турнира является "Ливерпуль".
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