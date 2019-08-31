Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым футболистом в истории клуба, забившим в матче испанской Примеры. Знаковое событие произошло в выездном матче третьего тура с «Осасуной». Фати отличился на 51-й минуте, его возраст — 16 лет и 304 дней.

Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере

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