Общество
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
RT на русском05:17
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Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
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Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
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Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
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В Петербурге маршрутка столкнулась с локомотивом
Обновлено в 07:41
Политика
Политолог Ковтун объяснил, как он оказался в базе данных «Миротворца»
Обновлено в 06:56
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В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.
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Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января
Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 27 января.
Обновлено в 06:37
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Культура
Ведущие сообщили о закрытии передачи «Орел и решка: Перезагрузка»
Обновлено в 13:59 Передача о путешествиях "Орел и Решка: Перезагрузка" закрывается.
Обновлено в 00:37
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»
Ядерный удар по России сегодня "гарантированно" не останется безнаказанным, заявил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты, как "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов.
Обновлено в 06:29
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Испытания «Авангарда» подтвердили, что он может развить скорость в 27 Махов
Последние испытания комплекса "Авангард" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Обновлено в 07:22
Происшествия
После обысков в «Красном и Белом» завели дело
Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» по всей стране связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.
Обновлено в 05:15
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»
В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Наука
В Новосибирске хотят создать плазменный реактивный двигатель
Обновлено в 04:22
Политика
Украина запретила российский крахмал и глюкозу
Перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины пополнили крахмал и глюкоза, сообщили 27 декабря «Украинские новости».
Обновлено в 07:37
Политика
Подгруппа по безопасности согласовала новогоднее перемирие на Донбассе
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Украине согласовала режим прекращения огня на Донбассе с 00:01 29 декабря, сообщил журналистам официальный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.
Обновлено в 07:22
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Промес хочет вернуться в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Политика
Порошенко получил более 550 млн гривен от трёхлетней прибыли Roshen
Президенту Украины Петру Порошенко перечислили более 556,7 млн гривен дивидендов от трёхлетней прибыли корпорации Roshen.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин встретился с мальчиком, который мечтал пожать президенту руку
Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства.
Обновлено в 05:10
Общество
Около трех миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов, достигло к концу 2018 года почти 3 миллионов человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ФССП России.
Обновлено в 07:06
Футбол
Дюкова выдвинули на пост президента РФС
В президиуме Федерации футбола Татарстана выдвинули новую кандидатуру на пост президента РФС.
Обновлено в 03:58
Политика
Лолита объяснила свои слова об украинском Крыме
Российская певица Лолита Милявская объяснила свои слова о государственной принадлежности Республики Крым.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Таиланде на экс-депутата Госдумы напал россиянин с ножом
Обновлено в 06:00
Политика
Украинский кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма
На Украине правительство одобрило стратегию, предполагающую информационную реинтегреацию Крыма. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 06:42