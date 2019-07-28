Экономика
Фармритейлеры теряют покупателейКоммерсантъ 12:29
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:30, Вашингтон
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