Экономика
Фармритейлеры теряют покупателейКоммерсантъ 12:29
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
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Фактор не новый, но в этом году ситуацию усугубило то, что из-за повышения НДС выросли цены на товары и услуги, вынудив покупателей экономить на лекарствах. В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 4,7%, до 386,6 млн упаковок.Коммерсантъ12:29
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