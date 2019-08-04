Лесные пожары

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожарыВести.Ru 11:13

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России. Она заявила в своем Facebook, что везде, где есть "московские дикари", присутствуют смерть и выгорание.
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Фарион признала сибирские пожары «местью московским дикарям»

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Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары

РИА Новости11:34

В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»

Lenta.ru08:08

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

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Экс-депутат Рады назвала сибирские пожары местью «московским дикарям»

РЕН ТВ10:13

На Украине сибирские пожары назвали местью «московским дикарям»

Росбалт08:29

Украина назвала сибирские пожары «местью дикарям московским»

Телеканал 360°11:29
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
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В Азербайджане из-за отравления дымом во время тушения пожара госпитализировали семь сотрудников МЧС. Об этом сообщает портал Oxu.Az.
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Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Политика

В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Общество

Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок

Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
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Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах

Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
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Авто

Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии

Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.
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Политика

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Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока

Главными «воротами» ввоза может стать Владивосток, где сейчас действует отсрочка на оснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
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Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
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Происшествия

При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев

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Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
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ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
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Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

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Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку – ранен военнослужащий ДНР

Украинские вооруженные формирования вечером, 4 августа, обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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