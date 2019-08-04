с чего всё началось

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России. Она заявила в своем Facebook, что везде, где есть "московские дикари", присутствуют смерть и выгорание.

Общество Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Саратовской области Шесть человек пострадали в ДТП на 376-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе.

Происшествия Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Политика США вводят новые санкции против России На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Армия и оружие Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина 5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Происшествия Два человека погибли в массовом ДТП в центре Екатеринбурга В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Водитель и пассажир «Киа» и водитель «Тойоты» доставлены в больницу.

Общество Начало рабочей недели в Екатеринбурге будет дождливым В столице Урала сегодня, 5 августа, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м / с, порывы до 13 м / с. Температура воздуха днем составит + 21, + 23 градуса.

Происшествия В США за сутки случились три массовых расстрела людей В США за сутки произошло сразу три массовых расстрела мирных граждан: в городе Дейтон штата Огайо, в Эль-Пасо штата Техас и в Чикаго штата Иллинойс.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

Армия и оружие Эрдоган объявил о военной операции в Сирии Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.

Общество Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Космос Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Политика Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".