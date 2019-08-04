Лесные пожары
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожарыВести.Ru 11:13
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России. Она заявила в своем Facebook, что везде, где есть "московские дикари", присутствуют смерть и выгорание.
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