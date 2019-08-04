Лесные пожары

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожарыВести.Ru 11:13

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России. Она заявила в своем Facebook, что везде, где есть "московские дикари", присутствуют смерть и выгорание.
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Фарион признала сибирские пожары «местью московским дикарям»

Газета.Ru14:47

На Украине сибирские пожары назвали местью «московским дикарям»

Росбалт08:29

Украина назвала сибирские пожары «местью дикарям московским»

Телеканал 360°11:29

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Вести.Ru11:13

Экс-депутат Рады назвала сибирские пожары местью «московским дикарям»

РЕН ТВ10:13

Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары

РИА Новости11:34

В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»

Lenta.ru08:08
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
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Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира

Обновлено в 11:43
Автоспорт

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Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
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Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Происшествия

Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
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Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам

Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
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Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер

Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что считает заслуженным такой результат.
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Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено 02 августа в 14:19
Политика

Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью

Обновлено в 12:17
Авто

Названы лучшие подержанные семиместные кроссоверы до 1 миллиона рублей

Одним из самых интересных вариантов, и как раз из страны Восходящего Солнца, является Nissan Qashqai +2. На вторичном рынке России по цене от 600 тыс. до 1 млн рублей доступны экземпляры 2010-2013 года выпуска с пробегом до 180 тыс. рублей.
Обновлено в 12:07
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:35
Космос

«Связь с инопланетянами будет!»: Российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект «Веритас»

Инвестирует в этот уникальный проект российский миллионер Мильнер.
Обновлено в 11:17
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Автоспорт

Хэмилтон предложил Ферстаппену взять Алонсо в напарники

Во время обсуждения Льюис Хэмилтон дважды предложил Максу Ферстаппену взять испанца в «Ред Булл», сообщает ESPN.
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Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины

Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Футбол

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу".
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Общество

Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
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Баскетбол

Сборная России уступила Ирану в товарищеском матче в Москве

В рамках турнира в Москве мужская сборная России по баскетболу уступила команде Ирана (84:91).
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Шоу-бизнес

Дочь Орбакайте записали в модели

Во время прогулки Кристина записала милое видео, которое спровоцировало разговоры о том, что ее дочка может стать моделью.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Минобороны отчиталось о тушении лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 12:05
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Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
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ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
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НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей

Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
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Футбол

Гендиректор «Крыльев» рассказал о будущем Божовича

В матче 4-го тура РПЛ самарцы на своем поле уступили «Локомотиву» (1:2). После этой встречи «Крылья Советов» находятся на 14-м месте в таблице, набрав три очка.
Обновлено в 14:50
Хоккей

СКА уступил «Сочи» на Sochi Hockey Open

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В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Происшествия

Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
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