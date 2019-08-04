с чего всё началось

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России. Она заявила в своем Facebook, что везде, где есть "московские дикари", присутствуют смерть и выгорание.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.

Армия и оружие Минобороны задействовало в Сибири военные самолёты Боевые машины совершили ряд вылетов, в ходе которых была проведена разведка пожароопасной обстановки, а также аэрофотосъёмка результатов применения самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 в районах пожаров, сообщает РИА Новости.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Происшествия Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.

Армия и оружие США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии Во время официального визита Помпео задали вопрос, касающийся позиции министра обороны США Марка Эспера относительно размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.

Энергетика Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июле «В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях»,— сообщает пресс-служба министерства (цитата по «Интерфаксу»).

Шоу-бизнес Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Технологии Создан компактный датчик магнитных полей для выявления недугов сердца Специалисты Национального исследовательского технологического университета НИТУ "МИСиС" (Москва) разработала компактный магнитный датчик, работающий при комнатной температуре, чувствительность которого может позволить улавливать изменения магнитных полей в сердце человека, что, в свою очередь, важно с точки зрения диагностики тяжелых болезней.

Экономика В Минфине США разъяснили новые санкции против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Кино Американские телекритики выбрали лучшие сериалы сезона Ассоциация телекритиков США вручила ежегодные премии лучшим работам в 13 категориях, сообщает Variety.

Теннис Медведев уступил Киргиосу в финале турнира в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Киргиосу в финале турнира ATP в Вашингтоне.

Происшествия Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

Политика В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ 4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Кино Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс» Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.

Футбол В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".

Технологии Что дает бизнесу внедрение UCaaS-решений Решения в сфере UCaaS – все коммуникации как сервис — развиваются огромными темпами и обещают бизнесу массу преимуществ, среди которых масштабируемость, экономия средств и относительная простота администрирования.

Общество Беглов открыл благотворительный забег железнодорожников Участников на Дворцовой площади поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров Забег приурочен ко дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.

Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Космос Астероид размером с небоскреб движется на Землю Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.