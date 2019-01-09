Политика

Фарион заявила, что будет бить русскоговорящих украинцев обувью по лицу
РИА Новости
07:19

Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион в интервью изданию "Золочев.НЕТ" заявила, что будет бить по лицу украинцев, игнорирующих государственный язык. Политик призналась, что ей надоели споры, посвященные роли русского языка.
РИА Новости07:19
Ирина Фарион
Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают.
— Ирина Фарион, украинский филологРИА Новости 07:19

Подробнее о событии

Обувью по лицу. Экс-депутат Рады собралась бить русскоговорящих украинцев

Life.ru09:21

Фарион плохо кончит: в России ответили на призыв экс-депутата Рады «бить русскоязычных туфлями по лицу»

ФАН10:10

Экс‐депутат Рады предложил бить говорящих на русском языке украинцев

Телеканал 360°08:55

В Киеве предложили применять насилие к русскоговорящим

ТВ Центр08:04

Экс-депутат рады призвала бить обувью по лицу русскоговорящих украинцев

Известия08:01

Украинский политик призвала бить русскоговорящих обувью по лицу

Московский Комсомолец07:58

Фарион заявила, что будет бить русскоговорящих украинцев обувью по лицу

РИА Новости07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика

В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов

Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Политика

В США заявили об отсутствии планов разместить войска на южных Курилах

Обновлено в 07:21
Политика

Путин и Сергеев обсудят ситуацию в РАН

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.
Обновлено в 05:02
Политика

В МИД России призвали к началу работ по восстановлению Сирии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв - РИА Новости. Москва призывает к немедленному началу работ по восстановлению Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:32
Политика

Трамп выступил с телеобращением к нации

Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к американскому народу, в котором выразил надежду договориться с демократами о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 09:00
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Политика

В Кремле высказались о перспективах снятия санкций с Дерипаски

В совместном заявлении, сделанном представителями семи комитетов палаты представителей конгресса США, законодатели обратились к министру финансов Стивену Мнучину «с просьбой провести брифинг для членов Конгресса и отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев».
Обновлено в 07:08
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА

"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:18
Политика

Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании

Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Минобороны заподозрили в замалчивании гибели россиянина в Сирии

Обновлено в 09:04
Политика

В России рассмотрят более 20 законопроектов по цифровой экономике

Разработка законодательства, связанного с цифровой экономикой, будет приоритетной для правительства РФ, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии 2019 года.
Обновлено в 06:11
Политика

Иранский лидер назвал американских политиков «первоклассными идиотами»

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Хаменеи во время выступления, посвященного годовщине Исламской революции, назвал некоторых американских политиков «первоклассными идиотами».
Обновлено в 07:55
ещё по теме
Ирина Фарион
Украинский филолог
Украинский филолог, политический и общественный деятель. Доктор филологических наук. Член Всеукраинского объединения «Свобода». В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года в том же округе заняла лишь третье место и не прошла в парламент.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное