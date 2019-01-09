Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают.

Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион в интервью изданию "Золочев.НЕТ" заявила, что будет бить по лицу украинцев, игнорирующих государственный язык. Политик призналась, что ей надоели споры, посвященные роли русского языка.

Фарион заявила, что будет бить русскоговорящих украинцев обувью по лицу

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны заподозрили в замалчивании гибели россиянина в Сирии

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