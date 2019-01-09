Политика
Фарион заявила, что будет бить русскоговорящих украинцев обувью по лицу
Фарион заявила, что будет бить русскоговорящих украинцев обувью по лицуРИА Новости07:19
Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион в интервью изданию "Золочев.НЕТ" заявила, что будет бить по лицу украинцев, игнорирующих государственный язык. Политик призналась, что ей надоели споры, посвященные роли русского языка.
РИА Новости07:19
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Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают.
— Ирина Фарион, украинский филологРИА Новости 07:19
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