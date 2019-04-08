Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантамиВести.Ru 00:13

И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу.

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