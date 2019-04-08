Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантамиВести.Ru 00:13
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами. Запись эфира была опубликована в видеохостинге YouTube.
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У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.
— Ирина Фарион, украинский филологРидус 01:52
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