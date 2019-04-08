Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантамиВести.Ru 00:13

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами. Запись эфира была опубликована в видеохостинге YouTube.
Читать в источнике
Ирина Фарион
У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.
— Ирина Фарион, украинский филологРидус 01:52

Подробнее о событии

В Крыму ответили на слова Фарион о русскоязычных «рабах и оккупантах»

Известия04:15

В Крыму отреагировали на слова Фарион о русскоязычных украинцах

ФАН04:12

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»

RT на русскомвчера в 20:15

Пушков предложил госпитализировать Фарион из-за слов о «рабах и оккупантах»

РИА Новости03:26

«Расистка»: Пушков предложил госпитализировать Фарион из-за слов о «рабах»

Газета.Ru03:39

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Телеканал 360°вчера в 21:03

Пушков призвал вылечить экс-депутата Рады, назвавшую русскоязычных украинцев «рабами»

URA.Ru04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Саратовской области охотника застрелили вместо утки

Обновлено в 05:11
Культура

6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Происшествия

На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело

На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 02:01
Наука

Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта

Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.
Обновлено 05 апреля в 11:24
Политика

Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала

Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество

Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов

В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Общество

В Польше учителя объявили бессрочную забастовку

Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:34
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Общество

В России вводится налог на вёсельные лодки

Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 05 апреля в 08:38
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество

Женщины назвали самые неприятные черты мужчин

Обновлено в 02:51
Спорт

Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника

Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Политика

СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу

Обновлено в 04:40
Общество

Росконтроль назвал качественный плавленый сыр

Обновлено в 04:41
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии

Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15

150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Транспорт

В Саратове перестали ходить 13 автобусных маршрутов

В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.
Обновлено в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ирина Фарион
Украинский филолог
Украинский филолог, политический и общественный деятель. Доктор филологических наук. Член Всеукраинского объединения «Свобода». В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года в том же округе заняла лишь третье место и не прошла в парламент.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное