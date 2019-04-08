Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантамиВести.Ru 00:13
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами. Запись эфира была опубликована в видеохостинге YouTube.
Читать в источнике
Оценить454
У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.
— Ирина Фарион, украинский филологРидус 01:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Саратовской области охотника застрелили вместо утки
Обновлено в 05:11
Культура
6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Происшествия
На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело
На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 02:01
Наука
Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта
Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.
Обновлено 05 апреля в 11:24
Политика
Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала
Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Общество
В Польше учителя объявили бессрочную забастовку
Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:34
Общество
В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В России вводится налог на вёсельные лодки
Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 05 апреля в 08:38
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Политика
СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского
Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Общество
Росконтроль назвал качественный плавленый сыр
Обновлено в 04:41
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan
Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии
Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Транспорт
В Саратове перестали ходить 13 автобусных маршрутов
В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.
Обновлено в 04:31