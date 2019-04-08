Политика

Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»РИА Новости вчера в 08:43

Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Ранее Фарион в ходе дискуссии по языковому вопросу назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". Она также сочла население страны "слабой нацией", которая позволяет себя "унижать".
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Ирина Фарион
У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.
— Ирина Фарион, украинский филологРидус вчера в 01:52

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Ирина Фарион
Украинский филолог
Украинский филолог, политический и общественный деятель. Доктор филологических наук. Член Всеукраинского объединения «Свобода». В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года в том же округе заняла лишь третье место и не прошла в парламент.
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