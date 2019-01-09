Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают.

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