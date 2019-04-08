Политика

Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»РИА Новости 19:56

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами". Запись эфира опубликована в YouTube.
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Русскоязычных граждан Украины назвали рабами и оккупантами

Lenta.ru21:38

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»

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Бывший депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»

URA.Ru20:42

Фарион назвала украинцев «рабами»

Газета.Ru20:16

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»

RT на русском20:15

Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»

РИА Новости19:56

Экс-депутат рады назвала русскоязычных украинцев «рабами и оккупантами»

Известия20:43
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Ирина Фарион
Украинский филолог
Украинский филолог, политический и общественный деятель. Доктор филологических наук. Член Всеукраинского объединения «Свобода». В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года в том же округе заняла лишь третье место и не прошла в парламент.
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