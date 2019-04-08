Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»РИА Новости 19:56
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами". Запись эфира опубликована в YouTube.
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Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди
Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох.
Обновлено в 18:13
Путешествия
Дешево и сердито: В Турции растет серьезный конкурент горнолыжным курортам Сочи
Сочинцы привыкли к многолетней курортной конкуренции с Турцией. Ежегодно то одна, то другая сторона «берет верх» в битве за туриста.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Москве в автопарке сгорели два автобуса
Обновлено в 19:22
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Общество
Суд по иску «Хайнекен» прекратил охрану знака «Русская охота»
В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака истец ссылается на то, что он является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «Охота».
Обновлено 05 апреля в 03:00
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Ирина Печерникова после смерти мужа и отца переехала в глухую деревню
Актриса Ирина Печерникова решила переехать в малолюдное место после смерти третьего супруга.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено в 07:33