Футбол
Фарфан вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Зенитом»Sportbox.RU 09:48
Встреча 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве. Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит» смотрите 7 апреля с 18:25 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «Матч Клуб».
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