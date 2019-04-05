Фарфан вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Зенитом»Sportbox.RU 09:48

Встреча 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве. Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит» смотрите 7 апреля с 18:25 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «Матч Клуб».

Фарфан вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Зенитом»

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