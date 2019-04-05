Футбол
Фарфан вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Зенитом»Матч ТВ 09:48
Встреча 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве. Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит» смотрите 7 апреля с 18:25 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «Матч Клуб».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 11:31
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
В Министерстве здравоохранения Московской области предположили, у женщины случился нервный срыв на фоне переутомления, а также пообещали разобраться с ситуацией.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Истребители семь раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу
В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Политика
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
Лидер «Батькивщины» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая выбыла из президентской гонки на Украине после первого тура выборов, выразила возмущение в связи с предложением другого кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского стать модератором его дебатов с действующим украинским президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 10:01
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Общество
Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты
Смартфон Lenovo K6 Enjoy построен на бюджетной платформе
Стоимость новинки составляет 210 долларов. Смартфон с 6,2-дюймовым экраном HD+ построен на бюджетной платформе SoC MediaTek Helio P22.
Обновлено в 07:29
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Арестован шестой фигурант дела Абызова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 11:04
Космос
Без тайн и загадок: Египетские круги на полях
Обновлено в 10:21
Энергетика
Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо
21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Театры
Виктора Сухорукова скоро выпишут из больницы
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка
Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Общество
Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни
Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Футбол
Сергей Семак: «Надеемся, что увидим Маркизио в общей группе в апреле»
Тоже надеемся, что в апреле увидим его в общей группе, – сказал Семак.
Обновлено в 04:43