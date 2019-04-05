Фарфан тренируется в общей группе и готов сыграть с «Зенитом»Спорт-Экспресс 10:50

В текущем сезоне Фарфан провел 23 матча за железнодорожников, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Красно-зеленые занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. "Зенит" с 44 баллами располагается на первой строчке.

Спорт день за днем

Фарфан тренируется в общей группе и готов сыграть с «Зенитом»

Спорт день за днем

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