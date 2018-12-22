Футбол
Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабреМатч ТВ15:03
Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре. За 34-летнего перуанца проголосовало 40 процентов респондентов. В этом сезоне Фарфан провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Матч ТВ15:03
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