Футбол

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Матч ТВ
15:03

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре. За 34-летнего перуанца проголосовало 40 процентов респондентов. В этом сезоне Фарфан провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Матч ТВ15:03

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Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком команды в декабре

РИА Новости17:10

Фарфан признан лучшим игроком декабря в «Локомотиве»

Чемпионат15:47

Фарфан - лучший игрок «Локомотива» в декабре

Soccer.ru15:46

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Матч ТВ15:03

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Sportbox.RU15:03

Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком декабря

Спорт-Экспресс15:03

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Sport24.ru15:10
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
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