Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1) и поделился ожиданиями от заключительной игры группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».

Фарфан: сделаю всё для победы в матче с «Шальке»

Футбол Футбол «Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Сассуоло» на 98-й минуте "Сассуоло" (21 очко) занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. "Фиорентина" (19), безвыигрышная серия которой в чемпионате достигла восьми матчей, располагается на 11-й строчке.

Футбол Футбол Крыховяк стал лучшим игроком «Локомотива» в ноябре Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком Локомотива в ноябре. За польского футболиста проголосовали 35,3% болельщиков.

Футбол Футбол Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время матча с «Байером» В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Аугсбург» голкипер гостей Андреас Люте получил сильный удар коленом в голову нападающего «фармацевтов» Кевина Фолланда.

Футбол Футбол «Краснодар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Футбол Футбол «Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

Футбол Футбол Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле» Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад.

Футбол Футбол Дмитрий Булыкин: «Зенит» обыграет «Рубин» Думаю, что «Зенит» обыграет «Рубин» на своем поле и смены лидера до зимней паузы не произойдет.

Футбол Футбол Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч Известный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул изданию Fox Sports, что это именно президент «Реала» Флорентино Перес боролся с Месси за золотые мячи, а Роналду и Модрич тут лишь ролевые звенья.

Футбол Футбол Хосеп Гвардиола: «Каждый может выиграть премьер-лигу» Если вы спрашиваете меня, может ли «Ливерпуль» выиграть премьер-лигу, я отвечу «да».

Футбол Футбол «Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.

Футбол Футбол «Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.

Футбол Футбол ЦСКА предлагал братьям Березуцким тренерскую работу в детской школе Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что клуб предлагал ему и его брату Алексею тренировать детей в школе.