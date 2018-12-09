Футбол

Фарфан: сделаю всё для победы в матче с «Шальке»
Чемпионат
01:49

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
90′+2′
Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1) и поделился ожиданиями от заключительной игры группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».
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Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом

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Джефферсон Фарфан: «Я провел в „Шальке“ семь великолепных лет, но во вторник сделаю все для победы»

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Фарфан: «Теперь можем спокойно сконцентрироваться на предстоящей игре с „Шальке“»

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