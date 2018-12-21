Футбол

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Евро-футбол.ру
15:09

Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря. По итогам голосования 34-летний перуанец набрал 40% голосов.
Евро-футбол.ру15:09

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Фарфан признан лучшим игроком декабря в «Локомотиве»

Чемпионат15:47

Фарфан - лучший игрок «Локомотива» в декабре

Soccer.ru15:46

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Евро-футбол.ру15:09

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Матч ТВ15:03

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Sportbox.RU15:03

Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком декабря

Спорт-Экспресс15:03

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Sport24.ru15:10
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