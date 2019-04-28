Футбол

Фарфан принес «Локо» победу над «Енисеем»LiveSport.ru 08:58

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
«Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1. «Локо» вышел вперед на 67-й минуте матча — после прострела Алексея Миранчука Валерий Кичин неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. На 84-й минуте «Енисей» отыгрался — Михаил Костюков сыграл на добивании после сэйва Гилерме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Фарфана помог «Локомотиву» одержать победу над «Енисеем» (видео)

Советский спорт08:52

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Газета.Ru09:08

Михаил Костюков: «Не удержали ничью с „Локомотивом“ из-за индивидуальных ошибок»

Спорт-Экспресс10:19

Король Ночи, негодование Аленичева и мощный Фарфан. Лучшие фото победы «Локо»

Чемпионат11:11

«Енисей» почти остановил «Локо» и забил на 84-й, но Семина снова спас Фарфан

Sport24.ru09:10

Гол Фарфана в концовке принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Матч ТВ08:54

«Локомотив» обыграл «Енисей» благодаря голу Фарфана в концовке

Sports.ru06:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика

Благодатный огонь впервые передали с территории Украины в Донецк

Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53
Политика

Обама закрыл Байдену путь в президенты

Бывший лидер Соединённых Штатов Барак Обама закрыл Джозефу Байдену путь на выборы нового президента страны в 2016 году.
Обновлено в 14:29
Автоспорт

Кими Райкконену грозит старт с пит-лейн

Если в FIA подтвердят нарушение технического регламента на машине Райкконена, то финну придется стартовать с пит-лейн.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 11:25
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Футбол

Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»

Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Происшествия

Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Футбол

Виктор Гончаренко: «Быстрый пропущенный гол поменял игру»

Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.
Обновлено в 14:23
Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 06:57
Автоспорт

Российский пилот «Торо Россо» Квят сошел с гонки «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 09:30
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов»

Обновлено в 11:33
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол

Бернли — Манчестер Сити 0:1

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:57
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Игры

Bloodstained: Ritual of the Night тормозит на Switch, но это будет исправлено к релизу

Обновлено в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное