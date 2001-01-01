Фарфан получил травму в матче с «Арсеналом»Soccer.ru 13:21

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил травму в первом тайме матча с «Арсеналом». Поле футболист покидал при помощи врачей.

Фарфан получил травму в матче с «Арсеналом»

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