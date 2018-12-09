Футбол

Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом
Газета.Ru
04:24

Шальке-04 — Локомотив
11 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан намерен сделать все для победы над своим бывшим клубом, немецким "Шальке", в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru04:24

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Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом

Газета.Ru04:24

Настоящий Фарфан

Спорт-Экспресс04:10

Фарфан: сделаю всё для победы в матче с «Шальке»

Чемпионат01:49

Джефферсон Фарфан: «Я провел в „Шальке“ семь великолепных лет, но во вторник сделаю все для победы»

Sports.ru04:15

Фарфан: «Теперь можем спокойно сконцентрироваться на предстоящей игре с „Шальке“»

Евро-футбол.рувчера в 12:58
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