Футбол

Фарфан перенесет операцию на коленеСпорт день за днем вчера в 04:19

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене. 34-летний футболист получил травму в матче с Бразилией (0:5) за сборную Перу на Кубке Америки – 2019. Он помог своей команде выйти в плей-офф турнира, но продолжить выступления за команду не смог.
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Собравшиеся за круглым столом поднимали острые вопросы в сфере здравоохранения.
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