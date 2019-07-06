Футбол
Фарфан перенесет операцию на коленеСпорт день за днем вчера в 04:19
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене. 34-летний футболист получил травму в матче с Бразилией (0:5) за сборную Перу на Кубке Америки – 2019. Он помог своей команде выйти в плей-офф турнира, но продолжить выступления за команду не смог.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Космос
РКК: экипаж корабля «Федерация» погибнет при посадке в океане
В РКК "Энергия" заявили, что экипаж нового космического корабля "Федерация" может погибнуть при аварийном приземлении.
Обновлено в 07:58
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Игры
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50
Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»
«Уфа» объявила о переходе правого защитника Тургая Мохбалиева.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»
Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Политика
Путин наградил погибших подводников
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»
Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера оценил перспективы дальнейшего пребывания голкипера в клубе.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
На Самарскую область надвигается гроза с порывистым ветром
Сегодня, с 19.00 6 июля до 19:00 7 июля в Самарской области ожидают дождь, грозу, местами порывы ветра 15-18 м / с. Как сообщают синоптики "Приволжского УГМС", это произойдёт под влиянием фронтальных разделов, перемещающихся с западных районов России.
Обновлено в 07:11
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике
Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Ромб будет всегда в моем сердце». Боккетти попрощался со «Спартаком»
Желаю "Спартаку" новых побед и успехов в будущем.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной
На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00