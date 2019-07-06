Футбол
Фарфан перенесет операцию на коленеСпорт день за днем вчера в 04:19
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене. 34-летний футболист получил травму в матче с Бразилией (0:5) за сборную Перу на Кубке Америки – 2019. Он помог своей команде выйти в плей-офф турнира, но продолжить выступления за команду не смог.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:48, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Политика
Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций
Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
Обновлено в 08:47
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Минниханов выложил фотографию с праздника чувашской культуры «Уяв»
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию со всероссийского праздника чувашской культуры "Уяв".
Обновлено в 05:20
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Здоровье
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Политика
Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено вчера в 14:05
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Экономика
ЦБ рассказал о новом виде мошенничества через банкоматы
Банк России сообщил о новом виде мошенничества при переводе денег через банкомат.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Хирурги спасли одну руку ингушской девочки Аиши Ажиговой
Врачи сказали, что на сто процентов одну руку ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов, - рассказала Зарема Чахкиева.
Обновлено в 08:54
Космос
Россия заглушила сигнал GPS на израильских боевых самолетах
В последние дни в Израиле активно обсуждают неполадки с GPS.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах в Раду
Шестой апелляционный административный суд в Киеве в субботу отказал в удовлетворении иска "Партии пенсионеров" Украины к Центральной избирательной комиссии, которая требовала отмены регистрации экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом в депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 08:42
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Космос
В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане
Обновлено в 08:28
Политика
Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко
Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу.
Обновлено в 06:54
Общество
Беглов проверил, как оказывается выездная медицинская помощь дачникам
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в садоводство «Красногорское» и проверил, как реализуются задачи правительства, направленные на оказание выездной медицинской помощи для дачников.
Обновлено в 07:44
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Политика
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32