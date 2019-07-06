Футбол
Фарфан перенесет операцию на коленеСпорт день за днем вчера в 04:19
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене. 34-летний футболист получил травму в матче с Бразилией (0:5) за сборную Перу на Кубке Америки – 2019. Он помог своей команде выйти в плей-офф турнира, но продолжить выступления за команду не смог.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
Обновлено в 13:45
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Политика
Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти
Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Авто
Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей
Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено в 10:22
Футбол
Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун
Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Политика
Российский фонд ищет адвоката для арестованных в Ливии сотрудников
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что фонд ищет адвокатов для арестованных в Ливии сотрудников, представлять их интересы в идеале должен гражданин Ливии.
Обновлено в 13:14
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Авто
УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено в 09:07
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Футбол
Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты
Мадридский «Атлетико» заплатил лондонскому «Челси» € 65 млн за полноценный трансфер нападающего Альваро Мораты, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин наградил погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Названы продукты, от которых лучше отказаться при простуде
Специалисты издания «Московский Комсомолец» дали рекомендации по питанию во время простуды.
Обновлено в 04:42
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:14
Наука
Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию
Изучение взаимосвязи иммунной системы и психологических защитно-адаптационных механизмов специалисты проводили при участии людей, занимающихся зимним плаванием более пяти лет.
Обновлено 04 июля в 07:29