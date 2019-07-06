Футбол

Фарфан перенесет операцию на коленеСпорт день за днем вчера в 04:19

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене. 34-летний футболист получил травму в матче с Бразилией (0:5) за сборную Перу на Кубке Америки – 2019. Он помог своей команде выйти в плей-офф турнира, но продолжить выступления за команду не смог.
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«Ранен, но не мертв». Фарфан перенес операцию на колене

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