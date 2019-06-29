Футбол
Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка АмерикиRT на русском 02:05
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
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Наука
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Обновлено вчера в 21:54
Политика
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Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
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Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
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Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
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Ученые: Недоношенные дети имеют проблемы со сном
В результате было установлено, что недоношенные дети имели нестабильные показатели реорганизации мозговой деятельности во время сна.
Обновлено 27 июня в 03:35
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В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
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Обновлено вчера в 11:58
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Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
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Обновлено вчера в 14:52
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Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
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