Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка АмерикиRT на русском 02:05

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
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