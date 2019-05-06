Фарфан сожалеет, что пропустит остаток сезона из-за травмыRT на русском 08:58

В нынешнем сезоне 34-летний перуанец сыграл в 26 матчах и записал в свой актив девять голов и пять голевых передач. Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.

Общество Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.

Футбол «МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу.

Политика Кремль не комментирует запрет «Бессмертного полка» в СНГ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными комментарии касаемо данных о запрете проведения акции "Бессмертный полк" в некоторых городах Белоруссии и Казахстана.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Происшествия В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.

Армия и оружие Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".

Происшествия Умер участник казанского марафона Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.

Здоровье За год в Кузбассе сократилось число врачей На конец 2018 года в Кемеровской области было 11 892 врача. Если сравнивать с 2017-м, то этот показатель сократился на 146.

Экономика Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6% Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.

Кино Опубликован тизер пятой серии «Игры престолов» Телеканал HBO выложил тизер нового эпизода сериала "Игра престолов". Ролик появился на официальном YouTube-канале телесаги 6 мая.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".

Происшествия Майкла Калви оставили под домашним арестом Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".

Экономика Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.

Космос Корабль Dragon начал стыковку с МКС Астронавты Канадского космического агентства и NASA Давид Сен-Жак и Ник Хейг в понедельник приступили к стыковке американского грузового корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС).

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.