Футбол

Фарфан сожалеет, что пропустит остаток сезона из-за травмыRT на русском 08:58

В нынешнем сезоне 34-летний перуанец сыграл в 26 матчах и записал в свой актив девять голов и пять голевых передач. Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.
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Семин: «Сложно сказать, сыграет ли еще Фарфан в этом сезоне»

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Фарфан не поможет «Локомотиву» в конце сезона

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Фарфан извинился перед болельщиками за свою травму

Спорт-Экспресс08:04

Фарфан — о травме: знаю, что вернусь более сильным, чем когда-либо!

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Джефферсон Фарфан: «Я вернусь еще сильнее!»

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Лидер «Локомотива» выбыл до конца сезона

Sport.ru08:59

Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ru07:49
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Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Обновлено в 09:05
Общество

Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Футбол

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой

Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Обновлено вчера в 20:21
Политика

Кремль не комментирует запрет «Бессмертного полка» в СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными комментарии касаемо данных о запрете проведения акции "Бессмертный полк" в некоторых городах Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 07:55
Общество

Жительница Йошкар-Олы стала самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Происшествия

В хвостовой части сгоревшего «Суперджета» выжили лишь два пассажира

Обновлено в 09:22
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Здоровье

За год в Кузбассе сократилось число врачей

На конец 2018 года в Кемеровской области было 11 892 врача. Если сравнивать с 2017-м, то этот показатель сократился на 146.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала об эвакуации пассажиров

Обновлено в 04:03
Экономика

Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%

Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.
Обновлено в 04:16
Кино

Опубликован тизер пятой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO выложил тизер нового эпизода сериала "Игра престолов". Ролик появился на официальном YouTube-канале телесаги 6 мая.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Семье погибшего бортпроводника SSJ-100 выплатят 5 млн рублей

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Шереметьеве пообещали найти посмеявшихся над крушением Superjet сотрудников

Обновлено в 07:51
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Происшествия

МАК приступил к расшифровке черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 05:03
Происшествия

Майкла Калви оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Экономика

Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России

Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Космос

Корабль Dragon начал стыковку с МКС

Астронавты Канадского космического агентства и NASA Давид Сен-Жак и Ник Хейг в понедельник приступили к стыковке американского грузового корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 07:27
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
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Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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