Футбол
Фарфан сожалеет, что пропустит остаток сезона из-за травмыRT на русском 08:58
В нынешнем сезоне 34-летний перуанец сыграл в 26 матчах и записал в свой актив девять голов и пять голевых передач. Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Общество
Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Футбол
«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой
Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Кремль не комментирует запрет «Бессмертного полка» в СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными комментарии касаемо данных о запрете проведения акции "Бессмертный полк" в некоторых городах Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе
Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Здоровье
За год в Кузбассе сократилось число врачей
На конец 2018 года в Кемеровской области было 11 892 врача. Если сравнивать с 2017-м, то этот показатель сократился на 146.
Обновлено в 05:59
Экономика
Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%
Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.
Обновлено в 04:16
Кино
Опубликован тизер пятой серии «Игры престолов»
Телеканал HBO выложил тизер нового эпизода сериала "Игра престолов". Ролик появился на официальном YouTube-канале телесаги 6 мая.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Шереметьеве пообещали найти посмеявшихся над крушением Superjet сотрудников
Обновлено в 07:51
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Происшествия
Майкла Калви оставили под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Экономика
Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России
Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Космос
Корабль Dragon начал стыковку с МКС
Астронавты Канадского космического агентства и NASA Давид Сен-Жак и Ник Хейг в понедельник приступили к стыковке американского грузового корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 07:27
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10