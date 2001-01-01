Футбол
Фарфан не исключил появления на поле в финале Кубка РоссииМатч ТВ 02:37
Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан не исключил, что может помочь команде в финале Олимп-Кубка России с «Уралом». Ранее сообщалось, что 34-летний перуанец уже не сыграет в этом сезоне.
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Джефферсон Фарфан: «То, что происходит со Смоловым, когда-то было и со мной»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
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Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и не будет пересматривать программу сотрудничества.
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