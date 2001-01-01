Фарфан не исключил появления на поле в финале Кубка РоссииМатч ТВ 02:37

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан не исключил, что может помочь команде в финале Олимп-Кубка России с «Уралом». Ранее сообщалось, что 34-летний перуанец уже не сыграет в этом сезоне.

Фарфан не исключил появления на поле в финале Кубка России

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