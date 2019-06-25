Фарфан может пропустить несколько месяцевСоветский спорт вчера в 18:47

Нападающему Локомотива Джефферсону Фарфану может потребоваться операция, утверждает журналист ESPN Энрике де ла Роса. В этом случае форвард может пропустить несколько месяцев.

Фарфан может пропустить несколько месяцев

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