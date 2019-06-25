Футбол
Фарфан может пропустить несколько месяцевСоветский спорт вчера в 18:47
Нападающему Локомотива Джефферсону Фарфану может потребоваться операция, утверждает журналист ESPN Энрике де ла Роса. В этом случае форвард может пропустить несколько месяцев.
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Фарфан может пропустить несколько месяцев. У него повреждение хряща коленного сустава
Sports.ruвчера в 17:43
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Происшествия
Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки
В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места — Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Здоровье
Врачи в Наро-Фоминске выходили ребенка весом 740 граммов
Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили новорождённого весом 740 граммов. Сейчас малыш находится в детской больнице в Клину.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Финансы
Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей
Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей
В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
Обновлено вчера в 05:59
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти
Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Госслужбе указали на повышение
Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента «Об основных направлениях развития госслужбы» требует от правительства в 2020–2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota
Обновлено вчера в 12:42
Авто
Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Мэр Кемерова отчитался о доходах
Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации
Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06