Футбол

Фарфан может пропустить несколько месяцевСоветский спорт вчера в 18:47

Нападающему Локомотива Джефферсону Фарфану может потребоваться операция, утверждает журналист ESPN Энрике де ла Роса. В этом случае форвард может пропустить несколько месяцев.
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Фарфан может пропустить несколько месяцев. У него повреждение хряща коленного сустава

Sports.ruвчера в 17:43

Фарфан может не выйти на поле в этом году

Sport24.ruвчера в 18:24

СМИ назвали примерные сроки восстановления Фарфана

Матч ТВвчера в 21:41

Фарфан будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 месяцев

Чемпионатвчера в 19:45

Фарфан может пропустить несколько месяцев

Советский спортвчера в 18:47

Форвард «Локомотива» Фарфан получил серьёзную травму Кубке Америки

Sport.ruвчера в 16:14

Источник: Фарфан может пропустить 6-8 месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 19:06
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Происшествия

Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки

В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места — Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено вчера в 21:24
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Здоровье

Врачи в Наро-Фоминске выходили ребенка весом 740 граммов

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили новорождённого весом 740 граммов. Сейчас малыш находится в детской больнице в Клину.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол

Бузова предложила Глушакову работу

Обновлено вчера в 23:01
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Финансы

Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей

Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей

В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
Обновлено вчера в 05:59
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия

Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти

Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента «Об основных направлениях развития госслужбы» требует от правительства в 2020–2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено вчера в 18:00
Авто

В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

Обновлено вчера в 12:42
Авто

Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях

Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер

Обновлено вчера в 16:08
Общество

Мэр Кемерова отчитался о доходах

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Культура

Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:00
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
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Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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