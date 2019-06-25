Футбол

Фарфан может пропустить несколько месяцевСоветский спорт 18:47

Нападающему Локомотива Джефферсону Фарфану может потребоваться операция, утверждает журналист ESPN Энрике де ла Роса. В этом случае форвард может пропустить несколько месяцев.
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Фарфан может пропустить несколько месяцев

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Форвард «Локомотива» Фарфан получил серьёзную травму Кубке Америки

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Фарфан будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 месяцев

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Источник: Фарфан может пропустить 6-8 месяцев

Спорт-Экспресс19:06
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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
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В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

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Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
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Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic

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Британец разогнал трактор до сумасшедшей скорости

Гай Мартин - механик, мотогонщик и телеведущий сел за руль сельскохозяйственного трактора JCB Fastrac и разогнал его почти до 167 км/ч на взлётной полосе аэродрома Элингтон (Великобритания).
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Корабль «Союз МС-11» с экипажем на борту отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа на борту, которые являются участниками длительной экспедиции 58/59, в частности космонавтом Роскосмоса Олег Кононенко и астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство), отстыковался от МКС и держит курс на Землю, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:10
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Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Здоровье

Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья

Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.
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Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика

Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства

На заседании будут рассмотрены вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, а также будет обсуждаться проект «Жилье и городская среда».
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Финансы

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
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Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
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Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено в 12:11
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Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина

Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
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Комары чаще кусают чистых мужчин

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Обновлено 22 июня в 04:18
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Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

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По докладу Мюллера поставят пьесу с голливудскими звездами

Американская юридическая организация Law Works поставила пьесу «Расследование: поиск правды в 10 актах» по мотивам доклада Мюллера.
Обновлено в 17:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел пожар на стройке площадью 600 кв. метров

Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание площадью 600 кв. м в одноэтажном строящемся здании в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 19:59
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Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
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В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
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Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы

В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
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Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
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Можно ли пить воду перед сдачей анализа крови?

При сдаче крови на глюкозу не позже, чем за один час до анализа, разрешается выпить нескольких глотков воды.
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Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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