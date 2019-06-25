Футбол

Стали известны сроки восстановления ФарфанаСпорт день за днем 03:47

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы левого колена пропустит от 6 до 8 месяцев, сообщает El Comercio. Ранее сообщалось, что ему потребуется хирургическое вмешательство в связи с проблемой, возникшей с хрящом коленного сустава.
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Врач «Локомотива» рассказал о травме Фарфана

Спорт-Экспресс09:05

Фарфан может не сыграть до конца года

Советский спорт05:15

Врач «Локомотива» рассказал о травме Фарфана

Чемпионат09:08

«Все серьезно». Кикнадзе — о травме Фарфана

Sport24.ru05:48

Футболист «Локомотива» Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцев

ТАСС04:14

Гендиректор «Локомотива» – о состоянии Фарфана: «Все серьезно»

ProstoProSport05:53

СМИ назвали примерные сроки восстановления Фарфана

Матч ТВвчера в 21:41
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Технологии

В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Обновлено в 06:23
Политика

Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ

Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей

Обновлено в 05:00
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия

20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны

Нападающий резервной команды «Севильи» Хоао Малек, выступающий за клуб на правах аренды, стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 06:25
Финансы

Банки передали кредиты ОПК в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд руб

Российские банки передали кредиты оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.
Обновлено в 07:20
Театры

В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького

Обновлено в 07:26
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Экстремально похудевший артист «Универа» изменился до неузнаваемости

Обновлено в 07:03
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Общество

Владимир Путин сообщил о повышении размера пособия на детей в 200 раз

В четверг, 20 июня, в ходе "Прямой линии" Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о повышении размера пособия на детей от полутора до трех лет в 200 раз.
Обновлено 22 июня в 01:27
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Политика

Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ по России позорным

По мнению Керсти Кальюлайд, не исчезла ни одна из причин лишения Москвы права голоса Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с критикой принятой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Интернет

Mail.ru откажется от паролей в почте

Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Общество

Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов

Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.
Обновлено в 09:00
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Представитель ГАЗа Олег Марков сообщил, что продажи легких коммерческих автомобилей в 2019 г. могут упасть до 93 тыс. шт. (- 12 %), т.е. рынок откатится на 10 лет назад.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Авто

BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next

Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
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Обновлено в 04:59
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика

Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
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Шоу-бизнес

Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
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Финансы

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
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Джефферсон Фарфан
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Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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