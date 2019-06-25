Футбол
Игрок «Локомотива» Фарфан не сможет выйти на поле до конца годаАргументы и Факты 05:18
Футболист получил серьезную травму, выступая за сборную Перу Форвард московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за серьезного повреждения не сможет выступать в матчах около шести месяцев. Об этом рассказал врач российского клуба Никита Карлицкий, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
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Политика
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Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
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Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
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