Футбол

Игрок «Локомотива» Фарфан не сможет выйти на поле до конца годаАргументы и Факты 05:18

Футболист получил серьезную травму, выступая за сборную Перу Форвард московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за серьезного повреждения не сможет выступать в матчах около шести месяцев. Об этом рассказал врач российского клуба Никита Карлицкий, передает ТАСС.
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